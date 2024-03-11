الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

أكرم حسني يتورط مع ابنته في مسلسل بابا جه بسبب شراء فستان الملكة

بابا جه
بابا جه

ظهر أكرم حسني "هشام" في مشهد في محل فساتين حفلات، لشراء فستان الملكة الفرعوني لابنته جودي يعد أن سرق فلوس حصالتها 600 جنيه من أجل أورد بيتزا، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه.

أكرم حسني يتورط مع ابنته في مسلسل بابا جه

وحاول أكرم حسني في مشهد الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه لمحاولة شراء فستان الملكة لابنته ولكن فوجئ أن سعره 800 جنيه ولكن حاول شراءه بـ 200 جنيه ورفض صاحب المحل، وبعدها ظهر اوتاكا في محاولة إرضاء جودي بفستان الفراولة لكنها رفضت وذهبوا لعدم حصولهم علي المال الكافي لشراء الفستان.

وأنطلقت في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه  ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

وتشهد حلقة اليوم من أحداث المسلسل حول القضايا الإجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل اعمالة الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الأولى.. أكرم حسني يسرق حصالة ابنته لشراء البيتزا

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أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم  كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.


موعد عرض مسلسل بابا جه


تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc و Dmc drama.

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