الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري الحلقة 1.. أحمد داش يكتشف أن عصام عمر شقيقه

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، وبدأت الحلقة بـ حسين الذي يجسده أحمد داش وهو شاب يسعى على أكل عيشة حيث يمتلك عربية للأكل ويعيش مع والدته الفنانة بسمة.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 1

ويقابل أحمد داش خلال الأحداث "علي" الذي يجسده الفنان عصام عمر وذلك في المستشفى الذي يذهب إليها الأثنين بسبب تعب عمر والدهم الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي، ضمن مسلسل مسار إجباري الحلقة 1.

وتنتهي الحلقة بـ اعتراف عمر والدهم “محمود البزاوي” بـ أن حسين “أحمد داش” شقيق علي “عصام عمر” ولكن كل واحد منهم من أم مختلفة، ويظل الأثنان في صدمة بسبب المفاجأة.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري 

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عمر وداش يقتربان من إنهاء تصوير «مسار إجبارى»

تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

عصام عمر وأحمد داش ينتهيان من تصوير "مسار إجبارى" خلال أسبوع

وقد حصل النجم أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣.

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

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