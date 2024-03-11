موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

مع بداية شهر رمضان الكريم 2024، والذي يحل اليوم الاثنين 11 من مارس ينتظر الكثيرون متابعة ماراثون الدراما الرمضانية الذي ينطلق اليوم، ومن بين المسلسلات المشاركة في هذا الماراثون مسلسل "مسار إجباري" بطولة الفنان الشاب أحمد داش والفنان عصام عمر.

مواعيد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري

ومن المقرر أن يعاد عرض مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 على قناة سي بي سي cbcالساعة 9 صباحًا، كذلك من المقرر إعادة عرض المسلسل على قناة أون ON في الساعة 6:45 مساء، كما سيعاد “مسار إجباري” على القناة الأولى في الساعة 11 صباحًا،وينتمي مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط.

قصة مسلسل مسار إجباري

أما عن قصة مسلسل "مسار إجباري" المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 فهي تدور حول شابين«حسن» و«حسين» والذي يقوم بدورهما كلًا من الفنانيين الشابين أحمد داش، وعصام عمر، يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، وهو الأمر الذي يكرهانه كلًا منهما.

تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد وذلك بشكل "إجباري"، وداخل المسلسل يجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، الذي يفصح لهما عن العديد من الأسرار، والأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جبعته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

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أبطال مسلسل مسار إجباري

ويشارك أحمد داش وعصام عمر بطولة مسلسل "مسار إجباري" العديد من النجوم من بينهم: صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان.