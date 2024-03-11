الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "مسار إجباري"

مع بداية شهر رمضان الكريم 2024، والذي يحل اليوم الاثنين 11 من مارس ينتظر الكثيرون متابعة ماراثون الدراما الرمضانية الذي ينطلق اليوم، ومن بين المسلسلات المشاركة في هذا الماراثون مسلسل "مسار إجباري" بطولة الفنان الشاب أحمد داش والفنان عصام عمر.

مواعيد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري

ومن المقرر أن يعاد عرض مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 على قناة سي بي سي cbcالساعة 9 صباحًا، كذلك من المقرر إعادة عرض المسلسل على قناة أون ON في الساعة 6:45 مساء، كما سيعاد “مسار إجباري” على القناة الأولى في الساعة 11 صباحًا،وينتمي مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل مسار إجبارى

قصة مسلسل مسار إجباري

أما عن قصة مسلسل "مسار إجباري" المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 فهي تدور حول شابين«حسن» و«حسين» والذي يقوم بدورهما كلًا من الفنانيين الشابين أحمد داش، وعصام عمر، يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، وهو الأمر الذي يكرهانه كلًا منهما.

تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد وذلك بشكل "إجباري"، وداخل المسلسل يجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، الذي يفصح لهما عن العديد من الأسرار، والأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جبعته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

اقرأ أيضا:

عصام عمر وأحمد داش ينتهيان من تصوير "مسار إجبارى" خلال أسبوع

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات وموعد عرض مسلسل "مسار إجباري"

أبطال مسلسل مسار إجباري

ويشارك أحمد داش وعصام عمر بطولة مسلسل "مسار إجباري" العديد من النجوم من بينهم: صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان.

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري مسار إجباري الحلقة الاولي الحلقة 1 من مسلسل مسار إجباري شهر الفرحة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الأولى

موعد الحلقة الأولى من مسلسل نور والكوكب السعيد

الأكثر قراءة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

المجاعة تفتك بسكان غزة.. الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق الفلسطينيين فى رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها