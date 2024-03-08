الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري

مسار إجباري
مسار إجباري

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض مسلسل "مسار إجباري" للفنان أحمد داش والفنان عمر عصام، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري

ينتظر وبشدة الجمهور عرض الدراما المصرية علي شاشات الشركة المتحدة ومن بينهم مسلسل جديد مسار إجباري، والذي يشارك بقوة في مارثون مسلسلات رمضان 2024 من البطولة الشبابية.

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل في أول أيام شهر رمضان 2024 عبر عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل يومي.

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قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عبر 4 قنوات وهى cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر watch it.

قصة مسلسل مسار إجباري

يعبر مسلسسل مسار إجباري عن قصص درامية واجتماعية، إذ إنه يحمل صناعة درامية مصرية ومشاهد طبيعية تعبر عن الدراما الاجتماعية الواقعية.

أما عن قصة مسلسل "مسار إجباري" المتوقع أن يعرض منذ بداية شهر رمضان القادم يجسد فيها الفنان الشاب عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع. 

الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

ابطال مسلسل مسار إجباري

ويندرج مسلسل مسار إجباري تحت الأعمال الدرامية الاجتماعية، ويشارك في بطولته إلى جانب كل من أحمد داش وعصام عمر، الفنانين بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي.

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