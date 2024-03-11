الإثنين 11 مارس 2024
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فن

موعد الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري وقصة المسلسل

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "مسار إجباري"

مع أول أيام شهر رمضان 2024، الذي يحل اليوم الإثنين 11 من مارس، ينتظر الملايين متابعة ماراثون رمضان 2024 الدرامي الذي تتنافس فيه العديد من المسلسلات من بينها مسلسل "مسار إجباري" بطولة كلًا من الفنانين الشابين أحمد داش، وعصام عمر، ونخبة من ألمع النجوم.

موعد الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري وقصة المسلسل

وتستعرض “الدستور" في هذا التقرير  موعد الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

موعد الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

من المقرر أن يكون اليوم هو أول أيام عرض حلقات مسلسل مسار إجباري، إذ يعرض على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ومن المقرر أن يعاد الساعة 9 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

كما من المقرر أن يعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى الساعة 12مساء، والإعادة الساعة 11 صباحًا، ومسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المكونة من 15 حلقة فقط.

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قصة مسلسل مسار إجباري

وتدورقصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين«حسن» و«حسين» يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما سمضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جبعته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

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تفاصيل أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الأولى

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش “حسن” و" حسين" داخل المسلسل اكتشافهما أنهما أشقاء.

أبطال مسلسل “مسار إجباري”

أما عن أبطال مسلسل "مسار إجباري" فهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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