الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلف "مسار إجبارى": نشكر الشركة المتحدة على إتاحة الفرصة لبطولة الشباب

مسار إجباري
مسار إجباري

قال الكاتب أمين جمال، مؤلف مسلسل "مسار إجباري" إن المسلسل يحكي قصة مشوقة جدًا، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة الفرصة لأحمد داش وعصام عمر لبطولة هذا المسلسل.

وأضاف "جمال" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "مسار إجباري يحكي قصة أخوين مكنوش يعرفوا أنهم أخوات ومشيوا في طريق لازم يكملوه للنهاية وهذا الطريق هو المسار الإجباري اللي لازم يكملوا فيه".

وتابع: "وجود أبطال في هذا السن أمر مهم جدًا؛ لأننا نخاطب هذا الجيل لذلك لا بد أن نخاطبهم بأبطالهم من سنهم، وهذا أمر جيد يُحسب للشركة المتحدة".

وأشار إلى أن هناك مطالبات أن تكون المسلسلات 15 حلقة منذ فترة، وهذا الموسم هناك حوالي 16 أو 17 مسلسل 15 حلقة؛ لأن هناك بعض الأفكار لا تستحمل أكثر من 15 حلقة.

الشركة المتحدة المتحدة مسار اجباري مسلسل مسار اجباري مؤلف مسلسل مسار إجباري أحمد داش عصام عمر

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