"المتحدة" تقدم تجارب فريدة فى "تترات" الموسم الرمضانى.. نوال الكويتية وعصام صاصا أبرزها

قال الناقد الفني عبدالله غلوش، إن "المتحدة" أنتجت 20 مسلسلًا 9 منهآ 30 حلقة، والباقي 15 حلقة، وهذا ما كنا ننادي به على مدار سنوات، والأمر الذي نقف عنده هو مدى تقبل الفنانين بأسمائهم الكبيرة لفكرة مسلسل 15 حلقة فقط".

وأشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، بالجرأة في اختيار أسماء الفنانين لغناء تتر المسلسلات، إذ تقدم أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبدالرازق الفنانة نوال الكويتية، فيما يقدم عصام صاصا، تتر مسلسل “مسار إجباري”، فيما يقدم حمزة نمرة، تتر مسلسل “سر إلهي”، مؤكدا أنه شىء مختلف تمامًا عن السنوات الماضية.

وعن مسلسل "الحشاشين"، أوضح أنه تواصل مع المخرج الدكتور بيتر ميمي، والذي أكد له مدى رضائه عن "الحشاشين"، كعمل فني، إذ أوضح أنه إن كان آخر عمل فني يقدمه هو مسلسل الحشاشين فهو مكتف فنيًا به.

وتابع: "مسلسل الحشاشين عودة للدراما التاريخية بعد غياب، وهو أضخم الأعمال الفنية في تاريخ الدراما العربية وليست المصرية فقط، وهذا ما جعله يؤجل بعدما كان سيعرض العام الماضي نظرًا للتفاصيل التي يشملها المسلسل".

وأكد غلوش أن الفنان كريم عبدالعزيز أثبت خلال السنوات الـ10 الأخيرة مدى النضج الفني الذي أصبح يتمتع به، متابعًا: "مفيش نجم يرضى يعمل دور ممكن يتكره أوي كده فيه، وده تحدي كبير قبله الفنان كريم عبدالعزيز".

