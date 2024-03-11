الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عصام عمر وأحمد داش ينتهيان من تصوير "مسار إجبارى" خلال أسبوع

مسار إجبارى
مسار إجبارى

أوشك كل من الفنان عصام عمر وأحمد داش على الانتهاء من تصوير المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجباري” والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي. 

وانتهى صناع وأبطال مسلسل "مسار إجباري" من تصوير 99% من مشاهده ويتبقي لهم أسبوع تصوير ترفع بعده المخرجة نادين خان شعار الفركش.. وكانت نادين خان قد سلمت الحلقات الأولى من مسلسل "مسار إجباري" للقنوات العارضة. 

وتنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل "مسار إجباري" على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري 

ويعرض مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عبر 4 قنوات هى cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر watch it.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون الساعة 10:30 ويعاد الساعة 6:45.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15.

ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي الساعة 6:05 ويعاد الساعة 9.

ويعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى الساعة 12 والإعادة الساعة 11

قصة مسلسل مسار إجباري

يعبر مسلسل مسار إجباري عن قصص درامية واجتماعية، إذ إنه يحمل صناعة درامية مصرية ومشاهد طبيعية تعبر عن الدراما الاجتماعية الواقعية.

أما عن قصة مسلسل "مسار إجباري" المتوقع أن يعرض منذ بداية شهر رمضان  يجسد فيها الفنان الشاب عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع. 

الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ويندرج مسلسل مسار إجباري تحت الأعمال الدرامية الاجتماعية، ويشارك في بطولته إلى جانب كل من أحمد داش وعصام عمر، الفنانون بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي.

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