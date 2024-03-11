الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. Watch it تعرض ثانى حلقات مسلسل "لحظة غضب"

لحظة غضب
لحظة غضب

تعرض منصة watch it مساء اليوم ثاني حلقات مسلسل “لحظة غضب” من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين. 

موعد عرض مسلسل لحظة غضب على WATCH IT 

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “لحظة غضب” في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. 

ويعد مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it خلال شهر رمضان 2024. 

ويعرض مسلسل لحظة غضب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على منصة watch it خلال النصف الأول من شهر رمضان على أن يعرض مسلسل لحظة غضب في النصف الثاني من رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة فقط ويواصل أبطال مسلسل "لحظة غضب" تصوير أحداثه على قدم وساق للانتهاء من جميع مشاهده خلال الأيام المقبلة، ويواصل المخرج عبدالعزيز النجار مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير، حيث شارف على الانتهاء من مونتاج وتصوير العمل ويتبقي لأبطاله بعض المشاهد الخارجية.

وروجت منصة watch it لمسلسل "لحظة غضب" بنشر فيديو لشخص غامض والبت من الجمهور توقع الشخصية التي تقدم دور شريف زوج يمني الذي يختفى في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وتبدأ رحلة البحث عنه وهو ما يعرضها لمواقف وأزمات مختلفة.

قصة مسلسل لحظة غضب 

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

أبطال مسلسل لحظة غضب 

ومسلسل لحظة غضب 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ومسلسل لحظة غضب من إﻧﺘﺎﺝ شركة TVision، والمنتج طارق الجنايني، ومنصة واتش إت، ومصطفى الغزولي، وعبدالله منصور (production supervisor)، ومن ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز النجار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.

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