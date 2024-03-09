صابرين: متحمسة للعمل في مسلسل "مسار إجباري" (فيديو)

عبرت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "مسار إجباري" مع الشباب عصام عمر وأحمد داش وتحمسها لهذا العمل.

وقالت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي،:"متحمسة للشباب والنجم في المسلسل هو الموضوع وكل حلقة بتجمع معلومات وكل عمل يضيف لي حتة".

وتابعت: "لازم نعرف نتعامل مع الشباب ويكون في تعاون وعيلة واحدة ونتعلم من الصغيرين حاجات وولادي في السن ده في البيت حاجة ومع أصحابهم حاجة تانية وفي مفردات مختلفة نتعلمها من الشباب وضيفت لهم شوية خبرة".