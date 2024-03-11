عمر وداش يقتربان من إنهاء تصوير «مسار إجبارى»

أوشك كل من الفنان عصام عمر وأحمد داش على الانتهاء من تصوير مسلسل «مسار إجبارى»، الذى يعرض ضمن السباق الرمضانى الحالى. وانتهى صناع وأبطال العمل من تصوير ٩٩٪ من مشاهده، ويتبقى لهم أسبوع تصوير، لتستكمل المخرجة نادين خان عمليات المونتاج الأخيرة.

ويعرض مسلسل «مسار إجبارى» على ٤ قنوات هى cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر watch it. وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى، ويجسد الفنان عصام عمر دور طالب جامعى يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، ما يصيبه بصدمة.