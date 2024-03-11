ينتظر الكثير من محبي الدراما الرمضانية عرض ماراثون دراما رمضان 2024 الذي بدأ اليوم الاثنين 11 مارس، والذي فيه تتنافس العديد من المسلسلات من بينها مسلسل مسار إجباري بطولة الفنانية الشابين عصام عمر وأحمد داش.

ويتساءل الكثير عن تفاصيل أحداث الحلقة الأولى التي من المقرر عرضها اليوم

تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

في الحلقة الأولى من مسلسل "مسار إجباري" يكتشف كلًا من "حسن" و"حسين" الذي يقوم بدورهما كلًا من الفنانين "أحمد داش" و" عصام عمر" أنهما أشقاء، وهو الأمر الذي يزعج كلًا منهم لكراهية كل منهم الأخر، وبالتالي كراهيته تقبل فكرة أنه أخيه.

تقع من خلال أحداث المسلسل الكثير من المفاجآت ومن بينها مفاجأة كبيرة يخبر الفنان محمود البزاوي والذي يجسد دور والد الشقيقين أبناؤه عليها، وهو ما يجعلهما يضطران إلى سلك مسار واحد إجباريًا، وذلك من خلال العديد من المواقف الكوميدية في إطار اجتماعي.

ومسلسل مسارإجباري المقرر عرض أولى حلقاته اليوم ينتمي إلى فئة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن بطولة مسلسل مسار إجباري فهي لعدد من النجوم على رأسهم الفنان أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من ألمع النجوم من بينهم: صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل “مسار إجباري”

ومن المقرر أن تذاع الحلقة الأولى من مسلسل "مسار إجباري" اليوم قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء، كذلك سيعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء، وأيضًا على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء، كما من المقرر أن يعرض على القناة الأولى الساعة 12مساء.