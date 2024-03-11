ناقد سعودى: الدراما المصرية لها شعبية جارفة فى المملكة.. ومتحمس لمسار إجبارى

قال أحمد العياد الناقد والكاتب الصحفي السعودي، إن الشركة المتحدة تقدم موسم درامي متنوع بداية من مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز وبلا شك فإنه الخيار الأول للمشاهدة من حيث القصة والكتابة والحقبة التاريخية، بالإضافة إلى النجم كريم عبد العزيز والذي يعد أهم الأسباب التي تجعل الجمهور يحرص على مشاهدة المسلسل بجانب كتابة عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي الذي نراه هذا العام في عمل تاريخي والذي عمل عليه لأكثر من سنة يجعلنا نترقب هذا العمل ويجعلنا نشعر أن هذا العمل متقن ومترقب بشكل كبير.

وتابع، أميز ما في الموسم الرمضاني القادم الذي تقدمه المتحدة هو عودة الفنان القدير يحيى الفخراني الذي يعود مجددا مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة وهذه المرة يعمل بشكل جديد مع الكاتب مدحت العدل، مضيفا أحببت الفكرة والتريلر، مضيفا أن فكرة الـ 15 حلقة مميزة وستكون مميزة للغاية مع مسلسل عتبات البهجة والنجم يحيى الفخراني نستطيع أن نقول أنه طقس رمضاني وهذا العمل يكفي وجود الفخراني فيه لمتابعته والاستمتاع بمشاهدته.

وتابع أنه تابع الكثير من البرروموهات الترويجية ضمن الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة في رمضان وأعجبته للغاية ومتحمس لرؤيتها منها مسلسل كامل العدد + 1 والكبير أوي 8 ومسار إجباري.

الناقد السعودي أحمد العياد

واضاف أن هناك نقطة مهمة أحب التحدث عنها وهي أهمية المسلسل المصري للمشاهد السعودي حيث يشاهد المسلسل المصري وأصبح له أولوية وأصبحت أعلى المشاهدات للمسلسلات المصرية وكذلك أصبحت الأفلام المصرية في السينمات المصرية في المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية وسجلت الأفلام المصرية أعلى إيرادات ضمن أعلى 10 افلام في شباك التذاكر السعودي منذ 2018، فالجماهيرية للمسلسلات المصرية عند المشاهد السعودي عالية للغاية وخاصة بعد التطور الكبير من حيث التقنيات والصناعة نفسها، وأصبحنا نرى فنانين يقدمون أعمالا تاريخية للمرة الأولى وآخرين يذهبوا للكوميديا وهو ما يجعل هناك تنوع كبير، والأعمال الكوميدية لها شعبية كبيرة للغاية وعلى راسها الكبير أوي خاصة الموسم قبل السابق.

وأكد أنه يريد بشكل شخصي التحدث عن مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان الشاب عصام عمر خاصة بعد مشاركته في مسلسل منورة بأهلها مع المخرج الكبير يسري نصر الله ومسلسل بالطو من بطولته أثبت نفسه يوما بعد يوما وأصبح لدى الجمهور ثقة به لذلك فإنه يترقب بشكل شخصي هذا العمل بشكل كبير، مشيرا إلى أن دينا الشربيني لديها حس كوميدي لايت متوقعا أن يرى أداءا مميزا لها في كامل العدد +1.