سر إلهي الحلقة 1.. محمد ثروت يسرق أموال زوجته "روجينا" بسبب المخدرات

مسلسلات رمضان 2024

انطلقت منذ قليل، أولى حلقات مسلسل “سر إلهي”، بمشهد يجمع النجمة روجينا التي تجسد دور “نصرة” والفنان محمد ثروت ويجسد شخصية “سعد” زوجها، ويعمل سائق “ميكروباص” مدمن للمخدرات.

مسلسل سر إلهي الحلقة 1

مسلسل سر إلهي الحلقة 1

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، تسلل “سعد” من أجل سرقة أموال نصرة خلسة، فاكتشفته الأخيرة وواجهته.

وتطورت المشاجرة بينهما، فتعدى عليها “سعد” بالضرب واستولى على 500 جنيها كانت بحوزتها، لشراء المواد المخدرة.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن، وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

بالإضافة إلى كل من الفنان أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل سر إلهي

سر إلهي تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية: