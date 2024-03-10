الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف تفاعل الجمهور مع حمزة نمرة بعد أغنية تتر "سر إلهي"؟

سر الهى
سر الهى

حالة من الاحتفاء حظى بها الفنان حمزة نمرة، بعد الإعلان عن أنه مغني تتر مسلسل سر إلهي لروجينا المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولاقى التتر إعجاب الجماهير، فهو من تأليف محمود فاروق والألحان للنجم حمزة نمرة، ومسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وسوف يتدهور الحال بالفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي" حيث نجدها ضمن أحداث البرومو الذي طرح على منصة Watch it، تتهم في جريمة قتل وتحاول الدفاع عن نفسها.

تترات مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر مسلسل سر إلهي بصوت حمزة نمرة (فيديو)

قصة مسلسل سر إلهي

يعتمد مسلسل سر إلهي على الإثارة، إذ تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة، وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

كلمات تتر مسلسل سر إلهي:

وتقول كلمات التتر:

يالي مستغرب قسوتي.. خش شوف بعينيك حكايتي

شوف حكايتي من مرايتي.. وقولي مين بدأ العدواه

سابو قلبي على البلاطة.. سابو روحي على الحديدة

شالو من جرحي الخياطة.. وزودوني جراح جديدة

اه ياقلبي ياللي شايل.. يالاي وروك الهوايل

دايما الطعنة اللي تيجي.. من أعز الناس شديدة

خلاص بقيت على نور وقلبي زيكم مات

أبطال “سر إلهي”

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: تواصل روجينا أعمالها الرمضانية في مسلسلها الجديد سر إلهي رمضان 2024 ويشاركها في التمثيل كلا من: بطولة روجينا - أحمد مجدي - رنا رئيس - مي سليم - محمد ثروت - نهى عابدين - محمود الحديني - صلاح عبدالله - أحمد بدير - ميمي جمال - أحمد سلامة - محسن منصور - رشا مهدي - مراد مكرم - محمود حجازي - مريم أشرف زكي - يوسف الأسدي.

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