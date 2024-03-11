الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. تحويل رنا رئيس لمجلس تأديب كلية الهندسة بعد اكتشاف غشها

رنا رئيس مسلسل سر
رنا رئيس مسلسل سر إلهي

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “سر إلهي" بطولة النجمة روجينا الكثير من الأحداث المشوقة، والتي تنم عن مسلسل قوي يخوض السباق الرمضاني الحالي للمخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة في مناقشة العديد من القضايا التي تشغل بال الأسر المصرية والمجتمع بشكل عام.

وألقت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا الضوء على الغش بطريقة جديدة بين طلاب الجامعات، وظهر ذلك من خلال ما فعلته “رقية” التي تجسده الفنانة رنا رئيس" شقيقة "نصرة" التي تجسدها النجمة روجينا من شراء تصميمات هندسية من طلاب لتقديمها لكي تجتاز الاختبارات.

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “سر إلهي” اكتشاف طريقة غش طلاب الجامعات بعدما تم بيع التصميم لاكثر من شخص في الجامعة، وتم تحويل “روقية” - رنا رئيس إلىمجلس التأديب بالجامعة.
 

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 


وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

 

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

 

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
     

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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