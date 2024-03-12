الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ميمي جمال: ارتدي اللون الأسود في "كامل العدد +1" حزنا على مصطفى درويش

ميمي جمال والراحل
ميمي جمال والراحل مصطفى درويش

 

 

كشفت الفنانة ميمي جمال عن شخصيتها التي ستقدمها ضمن أحداث مسلسل "كامل العدد +1" بعد إنضمامها لأبطال الجزء الجديد من العمل، مشيدة بأحداث الجزء الأول الذي نال استحسان الجمهور وتصدره التريند في موسم رمضان الماضي.

 

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها ستظهر خلال أحداث مسلسل "كامل العدد +1" بدور والدة الفنان الراحل مصطفى درويش والذي شارك في الجزء الأول قبل رحيله وظهر بدور "عمر" طليق دينا الشربيني، مشيرة إلى إنها ستظهر بعد وفاة أبنها "عمر" بشكل مفاجئ كي ترى أحفادها سواء من دينا الشربيني أو زوجته الثانية الأجنبية والذي انجب منها توأم.

 

وأضافت أن شخصية "أم عمر" لسيدة شعبية وجميع صفاتها وطباعها ونشأتها عكس النجمة إسعاد يونس التي تجسد دور والدة شريف سلامة وهي فنانة معتزله ومن طبقة راقية وتدخل في صدام دائم معهم بسبب اختلاف العادات قائلة: "بقدم سيدة شعبية لابسه أسود طوال الوقت حزنا على أبنها الراحل وتريد تعليم أحفادها . 

 

وعن تعاونها مع المخرج خالد الحلفاوي قالت: "خالد من أجمل الناس، فهو مخرج متميز للغاية ليس على المستوى الفني فقط وإنما على المستوى الأخلاقي فهو يتعامل مع الجميع داخل لوكيشن التصوير بأسلوب لطيف فهو فنان بمعنى الكلمة".

 

ويعد العمل التعاون الثاني بين ميمي جمال ودينا الشربيني وقالت: "طبعا مسلسل كامل العدد +1 ليس التعاون الأول مع دينا فقدمنا من قبل معا مسلسل بأسم "آخر دور" والذي عرض في عام 2020 فهي فنانة متميزة وسعيدة بتكرار التعاون معها" مشيرة إلى أن هذا العمل يعد التعاون الأول مع الفنان شريف سلامة مشيدة به كفنان متمكن من ادواته قائلة: "كل فريق عمل المسلسل حبيت الشغل معاهم وكله بيشتغل من قلبه وهو حابب اللي بيعمله والروح دي هتنعكس على المشاهد اثناء رؤيتهم للعمل".

 

قصة “كامل العدد +1”

تدور أحداث المسلسل بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

 

أبطال وصناع المسلسل

 "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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