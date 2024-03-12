أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1.. رياض الخولي يقرر قتل طفله قبل ولادته

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب وكان أبرزها حلم رياض الخولي الذي يقدم شخصية عبدربه وجعله يكرر قتل نجله وهو لايزال في بطن والدته بعدما أكد له أحد المنجمين أنه سينجب ولد ويقوم بقتله، إلا أن والدته وفاء عامر قامت بتبديله مع ابنه سلوى محمد علي، لأنها أنجبت ابنه وأصبح رياض الخولي والد البنت وسلوى محمد علي والدة الابن.

تفاصيل الحلقة الأولى من حق عرب

استكملت أحداث العمل بعمل الطفل نجل سلوى محمد علي، الذي يعتبر في الأساس ابن رياض الخولي معها، دون علم الثنائي. أصبح الطفل ذراع يمينها، وظهرت حالة حب وترابط بينهما، على الرغم من أن الخولي الذي يقدم شخصية عبدربه قام بقتل والدته عندما كان طفلاً، وهو ما يجعل نبوءة المنجم المحتملة.

تواصلت الحلقة بحالة حزن شديدة من قبل وفاء عامر التي ترى نجلها طوال الوقت ولا تستطيع أن تقول له هذه الحقيقة حتى لا يحدث له ضرر من قبل والده رياض الخولي الذي تنبأ له أحد المنجمين بقتله على يد نجله.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 1

يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي على قناة أون دراما في التاسعة مساء ويعاد في الثانية عشر صباحا من نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الثالثة عصرا.

كما يعرض العمل على قناة أون في الثانية عشر صباحا ويعاد في الخامسة صباحا وفي الحادية عشر صباحا من اليوم التالي.

أبطال مسلسل حق عرب



مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران. والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.