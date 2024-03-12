مسلسلات رمضان 2024.. لزمات وكوميديا وأكشن أحمد العوضي في أولى حلقات حق عرب

حققت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب الكثير من النجاحات على مستوى المشاركة الجماهيرية للزمات الفنان أحمد العوضي خلال أولى حلقات عمله الرمضاني الجديد الذي يجد حالة قبول شديدة من قبل الجمهور المتابع للفنان الشاب.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1

تناولت الحلقة الكثير من اللزمات المميزة للعوضي الذي اشتهر مؤخرًا بطريقته المختلفة في الكلام ونطقه وابتكاره. وتناولت الحلقة العشرات من الجمل المختارة بعناية من قبل العوضي ومؤلف العمل الجديد محمود حمدان، وكان من بينها ما يلي:

"التقيل معلمة بس لما يجي في مكانه.. غير كده غشومية وفتحة صدر بالأونطة، أنت بتاعي وأنا بتاعك، مش عرب السويركي اللي يضحك عليه، بس يا ترى هيعرف يخرج من الورطة دي! شوفت اما اخدت على عينك وشك نور ازاي! كده كخ دي الجاكيته الأكثر طلبًا، وحد الواحد وخرج لسانك يا حبيب اخوك وغير طعم بوقك."

موعد عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.