الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. لزمات وكوميديا وأكشن أحمد العوضي في أولى حلقات حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

حققت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب الكثير من النجاحات على مستوى المشاركة الجماهيرية للزمات الفنان أحمد العوضي خلال أولى حلقات عمله الرمضاني الجديد الذي يجد حالة قبول شديدة من قبل الجمهور المتابع للفنان الشاب.

 

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 1

تناولت الحلقة الكثير من اللزمات المميزة للعوضي الذي اشتهر مؤخرًا بطريقته المختلفة في الكلام ونطقه وابتكاره. وتناولت الحلقة العشرات من الجمل المختارة بعناية من قبل العوضي ومؤلف العمل الجديد محمود حمدان، وكان من بينها ما يلي:
"التقيل معلمة بس لما يجي في مكانه.. غير كده غشومية وفتحة صدر بالأونطة، أنت بتاعي وأنا بتاعك، مش عرب السويركي اللي يضحك عليه، بس يا ترى هيعرف يخرج من الورطة دي! شوفت اما اخدت على عينك وشك نور ازاي! كده كخ دي الجاكيته الأكثر طلبًا، وحد الواحد وخرج لسانك يا حبيب اخوك وغير طعم بوقك."

 

txt

القبض على العوضى.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"

txt

أحداث مسلسل حق عرب.. الذكاء الاصطناعى يُعيد رياض الخولى ووفاء عامر شبابًا

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل حق عرب للعوضي الحلقة 1

txt

بـ "حكاياتنا حلوة".. عمرو دياب يتصدر الترند في أول أيام رمضان

txt

أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل مع عرض أولى حلقات مسلسل حق عرب

txt

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مسلسل يليق بالجمهور

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

txt

الأحد.. عرض مسرحية "قسمة على وجعين" على المسرح الصغير

txt

وفاة المطرب المغربى عبده شريف عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة

 

موعد عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

 

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من حق عرب حق عرب الحلقة الاولي حق عرب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل حق عرب الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان

مواد متعلقة

القبض على العوضى.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"

أحداث مسلسل حق عرب.. الذكاء الاصطناعى يُعيد رياض الخولى ووفاء عامر شبابًا

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل حق عرب للعوضي الحلقة 1

بـ "حكاياتنا حلوة".. عمرو دياب يتصدر الترند في أول أيام رمضان

أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل مع عرض أولى حلقات مسلسل حق عرب

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي: مسلسل حق عرب مسلسل يليق بالجمهور

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 1

الأكثر قراءة

عاجل.. صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر