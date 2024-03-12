50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

تقع “قلعة ألموت” في جبال البرز شمال إيران، على ارتفاع 2163 مترًا، وتطل على وادي رودبار.

بنيت القلعة في القرن السادس الميلادي على يد أحد ملوك الديلم، وسميت "ألوه أموت" بمعنى "عش النسر".

سيطر الحاكم العلوي "أبو علي محمد بن أحمد" على القلعة عام 860 م، وظلت في حوزة العلويين حتى عام 1090 م.

سيطر حسن الصباح، زعيم جماعة الحشاشين الإسماعيلية، على القلعة عام 1090 م.

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سقطت القلعة عام 1256 م على يد هولاكو خان المغولي، بعد حصار دام عدة أشهر.

التصميم المعماري لقلعة آلموت

تتميز القلعة بتصميمها المعماري الفريد، حيث بنيت على صخرة شاهقة، مما يجعلها حصينة للغاية.

تتكون القلعة من عدة أبراج، وبوابات، وخزانات، وممرات سرية، وحدائق.

كانت القلعة تضم مكتبة ضخمة تضمنت كتبًا في مختلف العلوم والفلسفة.

أهميتها التاريخية:

كانت قلعة ألموت مركزًا ثقافيًا وعلميًا هامًا خلال العصور الوسطى.

لعبت القلعة دورًا هامًا في الصراع بين الحشاشين والسلطات الإسلامية.

ألهمت قلعة ألموت العديد من الكتاب والفنانين، مثل فلاديمير بارتول في روايته "آلموت".

الوضع الحالي:

لم يتبق من قلعة ألموت سوى الأطلال.

أصبحت القلعة موقعًا سياحيًا هامًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويرصد موقع "الدستور” في هذا الألبوم ملامح القلعة الآن.