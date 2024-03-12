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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 وقنوات عرض أحداث المسلسل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2، عاد ليتصدر محركات البحث، قبل ساعات من عرض الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز، وتغرد منفردة في سباق الدراما الرمضانية لعام 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 2

ويتحدد موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 حسبما أعلنت إدارة قناة dmc عن خريطة الأعمال الدرامية رمضان 2024، التى تمتلك الحق الحصرى فى عرض المسلسل على شاشتها بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ويعرض مسلسل الحشاشين يوميًا فى تمام الساعة 9:15 مساءًا، ويعاد فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15، كما يعرض مسلسل الحشاشين على قناة dmc drama فى تمام الساعة 11 مساءًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية

وتعد قناة دي إم سي dmc الناقل الحصرى والوحيد لمسلسل الحشاشين، هى ومنصة watch it، حيث تتيح مواعيدة متنوعة على مدار اليوم لمتابعة حلقات مسلسل الحشاشين صباحًا ومساءًا.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول أحد أخطر الشخصيات التاريخية المثيرة للجدل وهو حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين فى بلاد فارس أوائل القرن الحادى عشر، والتى تعد النواة الأولى للجماعات المتطرفة المسلحة، وقد اشتهر أتباع نصر الصباح من أعضاء طائفة الحشاشين بتنفيذ سلسلة اغتيالات لشخصيات شهيرة.

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أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قصة المسلسل تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، وتم تأجيله للعرض هذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.

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