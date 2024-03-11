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الثقافة

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين.. من هو الطفل عمر عيسى الذي جسد شخصية حسن الصباح صغيرا؟ 

الطفل عمر عيسى
الطفل عمر عيسى

عرضت اليوم، الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز في الساعة 9:15 مساء حصريًا على شاشة dmc، يأتي ذلك بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

من هو الطفل عمر عيسى الذي جسد شخصية حسن الصباح؟

شارك الطفل عمر عيسي في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين عبر قناة DMC، مُجسدًا دور حسن الصباح في صغره.

وقدم عمر عيسى أول أدواره الفنية في مسلسل “الاختيار 3” للمخرج بيتر ميمى، وجسد دور محمد حفيد المكاوى صاحب المطبعة.

وشارك فى مسلسل “مزاد الشر” بدور عبدالله للمخرج ممدوح زكى، وشارك في حلقه فى مسلسل اللعبه 3 للمخرج معتز التونى.

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مسلسل الحشاشين.. رد غير متوقع من حسن الصباح على رسالة ملك فرنسا

قصة مسلسل الحشاشين 

يغوص مسلسل الحشاشين في عمق تاريخ الدولة الإسلامية ليروي تفاصيل قصة شيخ الجبل" حسن الصباح " صاحب قلعة آلموت، الذي  جند آلاف الفدائيين المنتمين للطائفة الإسماعلية مُشكلًا أول منظمة إرهابية هدفها تقويض نظام حكم الدولة الإسلامية.

ورصد مسلسل الحشاشين  المطاردة الأولى التي غيرت حياة الطفل حسن الصباح والذي جسد دورة  الطفل " عمر عيسى "، جاءت المطاردة طفولية من قبل أقرانه من أطفال قريته انتهت بسقوطه في أحد الآبار العميقة لتنقذه يد ما.

من هي فرقة الحشاشين؟

تنتمي فرقة الحشاشين إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الاسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف تبث الرعب في الدول الاسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

مسلسلات رمضان 2024.. انطلاقة قوية لـ"الحشاشين" في الحلقة الأولى

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واشار المؤرخ الراحل جمال بدوي ان هدف حسن الصباح كان تقويض نظم الحكم في الدول الإسلامية القائمة، وإقامة دولة إسماعيلية باطنية ذات أفكار وأيدلوجية مضادة للإسلام، وفي ذلك يقول برنارد لويس المتخصص في تاريخ الإسماعلية: “لم يهدف حسن الصباح أثناء جولاته، والتي لا تكاد تنقطع، بكسب الانتصار لقضيته، وإنما كان مهتما كذلك بأن يحدث لنفسه قاعدة ما، ولم يكن يريد أن يحصل على مخبأ سري في مدينة مما يجعله تحت خطر الاكتشاف والاقتحام المستمر، وإنما كان يبحث عن معقل ناء مذيع يستطيع بفضل حصانته أن يوجه حربه ضد إمبراطورية السلاجقة، ووقع اختياره أخيرا على قلعة ألموت”.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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