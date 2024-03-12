مسلسل الحشاشين واحدًا من أبرز وألمع الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2024، ويعكس عودة قوية للدراما التاريخية في مصر والعالم العربي، استطاعت أن تخطف أنظار ملايين المتابعين مع انطلاق أولى حلقاته أمس الاثنين في أول أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. لماذا لجأ زعيم الحشاشين إلى قلعة الموت؟

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1

يكتسب مسلسل الحشاشين صدارة المشهد الدرامي من بين مسلسلات رمضان 2024 لعدة أسباب، يتقدمها اختيار الأبطال ونجوم الصفوف الأولى والثانية ممن يتمتعون بموهبة فريدة ومميزة، استطاعوا من خلالها تأدية الأدوار المختلفة باحترافية شديدة دون أن تشعر بأي خلل أو أمر غير منطقي في إطار السياق الزمنى الذي تتناوله أحداث المسلسل حول حياة واحدة من أخطر الشخصيات التاريخية في القرن الحادي عشر وهو حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين فى بلاد فارس.

سبب تسمية قلعة الموت

تعد أيضًا قصة مسلسل الحشاشين وحبكته الدرامية وما يقدم من أحداث مثيرة وغامضة، من أسباب انجذاب المشاهدين لمتابعة أحداث حلقات المسلسل، من بين تلك القصص قلعة الموت التي كان ظهورها الأول ضمن أحداث الحلقة الأولى، حيث اتخذها قائد طائفة الحشاشين حسن الصباح مقرًا له ولاتباعه، لتثأر العديد من التساؤلات حول سبب تسمية القلعة بهذا الاسم، والسر وراء اتخاذها مقرًا للحشاشين.

لماذا لجأ زعيم الحشاشين إلى قلعة الموت

قلعة الموت أو وكر العقاب جميعها مسميات أطلقت على حصن جبلي يقع على قمة جبل تسمي أله آموت جنوب بحر قزوين فى مدينة رود بار الإيرانية بالقرب من نهر شاه ورد، وبحسب علم اللغويات هي كلمة تعنى عش العقاب أو بما يشبه ذلك.

يعود بناء الحصن إلى عام 840، حيث تم تشييده على ارتفاع 2،100 متر، بطريقة خاصة لتأمين من يتحصن به بحيث لا يكون لها إلا طريق واحد يصل من وإليها ويلف على المنحدر مصطنع صخوره شديدة الانحدار وخطرة، لذلك أي غزو للحصن يجب أن يحسب له لخطورة الإقدام لهذا العمل.

قصة مسلسل الحشاشين

تعود أحداث مسلسل الحشاشين إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.