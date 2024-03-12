مسلسل الحشاشين| "الباطنية" فرقة حسن الصبّاح التي فضحها الغزالي

تطرق المؤلف خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “الحشاشين” خلال عدة مشاهد لحركة الباطنية، والتي جسدها الفنان أحمد عيد في شخصية زيد بن سيحون، وفضح عبد الرحيم كمال ممارسات هذه الحركة وقتلها للمؤذن وزوجته على يد زيد بن سيحون، وفرقة الباطنية هي التي كتب عنها الإمام الغزالي كتابه الشهير "فضائح الباطنية" فماذا قال الإمام الغزالي عن هذه الفرقة؟

سر تسمية الباطنية

ولقبت “الباطنية” بهذا الاسم لأن ظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة، وأن منم تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقع بظواهرها مسارعا الى الغترار كان تحت الاواصر والأغلال معني بالأوزار والأثقال.

ويؤكد عبد الرحيم كمال في المسلسل ما قاله الإمام حين تحدث عن ظواهر الأمور وبواطنها، وانه رأى في منامه انه سينقذ زيد بن سيحون من الغمساك به وانقاذه.

كيف نشأت الباطنية؟

يقول الإمام الغزالي:" هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة، ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة، فإن مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين، ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية وشرذمة من الثنوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين، وينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمر المسلمين، حتى اخرسوا ألسنتهم عن النطق بما هو معتقدهم من إنكار الصانع وتكذيب الرسل، وجحد الحشر والنشر والمعاد إلى الله في آخر الأمر.

في اختيار إمام الباطنية

وفي موضع اختيار امامهم يقول الغزالي:" قالوا طريقنا أن نختار رجلا ممن يساعدنا على المذهب، ونزعم من أهل البيت، وأنه يجب على كافة الخلق مبايعته وتتعين عليهم طاعته، فإنه خليفة رسول الله، ومعصوم من الخطأ والزلل من جهة الله تعالى.

غوامض المسائل

من حيل الباطنية التي ذكرها الإمام الغزالي التشكيك، ومعناها ان الداعي ينبغي له بعد التأنيس أن يجتهدفي تغيير اعتقاد المستجيب بان يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه، وسبيله أن يبتداه بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل وعن المتشابه من الآيات وكل ما لا ينقدح في معنى معقول فيقول في معنى المتشابه ما معنى "الر" و"كهيعص" و"حم عسق" إلى غير ذلك من أوائل السور. ويشككك في الاحكام، ما بال الحئض تقضي الصوم دون صلاة، وغيرها.

كيف انتشرت دعوة الحشاشين؟

يورد الإمام الغزالي في بيان انتشار دعوة الباطنية: أما سبب انقياد الخلق لهم في بعض أقطار الأرض فإنهم لا يفشون هذا الامر إلا إلى بعض المستجيبين لهم ويوصون الداعي ويقولون له غياك أن تسلك بالجميع مسلكا واحدا فليس كل من حتمل قبول هذه المذاهب يحتمل الخلع والسلخ، فليخاطب الداعي الناس على قدر عقولهم، فهذا هو السبب في تعلق هذه الحيل ورواجها.

كما يورد أنه لا ينخدع به إلا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأي" وغاليا هؤلاء يتم قتلهم لعدم الانصياع للحركة كما حدث مع المؤذن وزوجته في مسلسل الحشاشين.

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