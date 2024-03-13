الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

حسام حسن
حسام حسن

قرر اتحاد الكرة إلغاء معسكر المنتخب بالإمارات، الذى كان سيخوض خلاله المنتخب دورة ودية بمشاركة 4 منتخبات هى مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن الشركة التى نظمت المباراة هى شركة وهمية وتم إلغاء المعسكر.

وواصل المصدر في تصريحات خاصة للدستو، إن هناك محاولات حالية من جانب اتحاد الكرة للاتفاق مع الثلاث منتخبات للعب في مصر.

وتابع المصدر أن هناك حالة من القلق حاليًا داخل اتحاد الكرة بسبب هذا الأمر وهناك محاولات لإنقاذ الموقف بأى طريقة بعد تمسك حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني بخوض مباريات ودية في هذا التجمع، وخاصة أن أول معسكر للمنتخب تحت قيادته الذى تولى المهمة قبل عدة أيام قليلة عقب إقالة روى فيتوريا، المدير الفني السابق  للمنتخب بعد إقالته من منصبه عقب الإخفاق الإفريقي.

انطلق ظهر اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، بأحد فنادق القاهرة بالتجمع، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر إقامتهما في شهر يونيو المقبل بالجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

أعلن الكابتن حسام حسن ضم ٢٥ لاعبًا لمعسكر المنتخب هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش - مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.

المنتخب معسكر الإمارات حسام حسن محمد صلاح مصر نيوزيلندا

الأكثر قراءة

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

مجلس الوزراء يحدد سعر توريد إردب القمح لموسم 2024/ 2025

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل