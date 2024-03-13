إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

قرر اتحاد الكرة إلغاء معسكر المنتخب بالإمارات، الذى كان سيخوض خلاله المنتخب دورة ودية بمشاركة 4 منتخبات هى مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن الشركة التى نظمت المباراة هى شركة وهمية وتم إلغاء المعسكر.

وواصل المصدر في تصريحات خاصة للدستو، إن هناك محاولات حالية من جانب اتحاد الكرة للاتفاق مع الثلاث منتخبات للعب في مصر.

وتابع المصدر أن هناك حالة من القلق حاليًا داخل اتحاد الكرة بسبب هذا الأمر وهناك محاولات لإنقاذ الموقف بأى طريقة بعد تمسك حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني بخوض مباريات ودية في هذا التجمع، وخاصة أن أول معسكر للمنتخب تحت قيادته الذى تولى المهمة قبل عدة أيام قليلة عقب إقالة روى فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب بعد إقالته من منصبه عقب الإخفاق الإفريقي.

انطلق ظهر اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، بأحد فنادق القاهرة بالتجمع، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر إقامتهما في شهر يونيو المقبل بالجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

أعلن الكابتن حسام حسن ضم ٢٥ لاعبًا لمعسكر المنتخب هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش - مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.