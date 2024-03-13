الأربعاء 13 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024|موعد عرض الحلقة 3 من صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

سيمون
سيمون

تفصلنا عن عرض الحلقة الثالثة من مسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، والفنانة سيمون، والفنان أحمد ماهر، وعدد كبير من نجوم الفن، وذلك لمعرفة الأحداث الجديدة من العمل الفني الذي يعرض بشكل حصري عبر قناة cbc.

 

ومسلسل “صيد العقارب”، من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي يعد بمثابة عودة قوية لها، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يعر ض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً حصريًا عبر قناة cbc، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن من بينهم سيمون التي تعود لعالم الدراما من جديد.

 

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أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

وقرر الثنائي محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، وزوجته الفنانة غادة عبدالرازق ترك المنزل بسبب غضب والدها منها، بسبب عملها في اصطياد العقارب، خاصًة أنه يري أن هذا العمل خاص بالشباب والرجال وليست الفتيات، وهو الأمر الذي أصابها بحزن وغضب شديد.

وتصدر مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق وتجسد شخصية الدكتورة عايدة، المنصة الرقمية    Watch it، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه عبر المنصة ذاتها، ومن خلال شاشات التلفزيون حصريًا عبر قناة cbc، خاصًة بعدما لدغ العقرب “عايدة” ضمن أحداث الحلقة الأولى التي أذيعت مساء أول أمس الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان2024

 أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يضم نخبة من ألمع النجوم على رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق، بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

-محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

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