مسلسل صيد العقارب سلط الضوء عليها.. ما الأدوية المصنوعة من سم العقرب؟

جسدت الفنانة غادة عبد الرازق شخصية طبيبة تحترف التعامل مع العقارب لاستخلاص سمومها، وذلك ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” المذاع على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشارك في سباق دراما رمضان 2024.

فوائد سم العقرب

ولمعرفة الفوائد الطبية لسم العقرب، “الدستور” يستعرضها في السطور التالية..

علاج أورام الدماغ

عجز الطب لفترات طويلة عن الاكتشاف المبكر لأورام الدماغ، قبل أن ينجح العلماء في تطوير تقنية جديدة تعتمد على مركب موجود في سم العقارب، من أجل رؤية أوضح للأورام الدماغية في مراحل مبكرة.

المركب المكتشف حديثًا، يعمل على إضاءة الأورام، حيث إن إضاءة الأورام تمكن جراحي الأعصاب من الحصول على صورة أوضح لموقع ومدى نمو الأورام الخبيثة، والتي يصعب إزالتها بسبب تداخلها مع الأورام الحميدة.

إيصال الأدوية إلى الدماغ

استخدم العلماء سم العقرب لتوصيل الأدوية إلى الدماغ البشري، مما توفر نقل الأدوية من خلال الحاجز الوقائي للدماغ بسبب الكلوروتوكسين (حمض أميني موجود في سم العقرب) والموجود في مفاصل العقرب، وذلك بحسب دراسة نشرتها وكالة “سبوتنك”.

واستخدم العلماء من معهد البحوث الطبية الحيوية في برشلونة الببتيدات (الحموض الأمينية) المستخرجة من سم العقرب الكلوروتوكسين، والتي ساعدت في نقل الأدوية عبر الحاجز الدموي الدماغي (الذي يمنع دخول المواد السامة إلى الدماغ وفي الوقت نفسه يمنع مرور المكونات المفيدة المحتملة).

تأخير نمو الأورام

مؤخرًا، اكتشف العلماء سم العقرب الأزرق الذي يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان، بحسب تقرير لـ"رويترز".

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.