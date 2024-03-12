الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب.. كيف يتم استخراج السم من العقرب؟ 5 شروط لنجاح تجارة الذهب السائل

صيد العقارب
صيد العقارب

سلط مسلسل صيد العقارب، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على طريقة استخراج سم العقرب، والذي برعت في عرضها الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل كطبيبة مختصة في جمع العقارب واستخلاص سمها.

 

بداية عملية استخراج سم العقارب

وتمر عملية استخراج سم العقرب بعدة مراحل متسلسلة، أولها وضع العقرب في علبة، وبعدها يمسك المتخصص في استخرالج الاسم لمسك ذيل العقرب بطريقة معينة، ويبدأ بسكب قطرات من المحلول وتوصيله بالكهرباء، لينزل السم قطرات بعد كهربته فيعبأ بالزجاجة التي يحفظ بها السم، ولكن لابد أن تمر مياه باردة أسفل الزجاجة للحفاظ على مكونات السم.

 

كيف يتم حفظ سم العقرب؟

بعد تعبئة السم في زجاجة، يتم وضع هذه الزجاجة في الفريز، ومن ثم ينقلها المتخصصون إلى المعمل الخاص بالمصل واللقاح، ليقوم الخبراء بتحليله للحصول على شهادة جودة المنتج ونقائه، ومن ثم يتم تجميده وحفظه.

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طرق حفظ سم العقرب

هناك طريقتين لحفظ سم العقرب، أولها التجميد، وثانيها تحويل المادة السائلة إلى  بودرة خلال مرحلة التجفيف، وذلك من أجل الحفاظ على فعاليته لمدة أطول من الحالة السائلة، وبالتالي القدرة على تصديره نحو الخارج دون الحاجة لمبردات خاصة.

 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب  

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

 صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.

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