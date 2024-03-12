الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صيد العقارب الحلقة 2|سيمون تخون رياض الخولي مع محمود عبدالمغني

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

كشفت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عن خيانة سيمون لزوجها رياض الخولي الذي يجسد دور “إسماعيل الغول”، مع الفنان محمود عبد المغني “علي”  نجل الفنان أحمد ماهر ضمن أحداث المسلسل.

 

احداث مسلسل صيد العقارب

 

وأنهت سيمون مكالمتها مع محمود عبد المغني بسبب عودة زوجها من العمل، وأخبرته أنها ستعاود الاتصال به بعد خروجه من المنزل.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويكشف مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن صراع بين غادة عبدالرازق والعديد من الأشخاص، بعد أن تركت كل شيء واتجهت للإتجار في أخطر أنواع السموم.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

وتضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

ويعرض مسلسل صيد العقارب الذي يتقوم فيه بدور البطولة غادة عبدالرازق بمشاركة العديد من نجوم الفن المصري، صيد العقارب الذي انتجته الشركة المتحدة ضمن دراما رمضان 2024، يوميًا في رمضان في الساعة 7.5 مساء على منصة واتش إت وقناة سي بي سي الساعة السابعة والنصف مساء

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