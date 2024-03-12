مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب الحلقة2: محمود عبدالمغني يثير شكوك زوجته فيه

ظهر محمد عبدالمغني في مسلسل صيد العقارب الحلقة2 في مشهد غريب، حيث كان يمسك هاتفه المحمول ويراسل أحد الأشخاص، ثم قام من السرير تاركا زوجته منال سلامة التي استيقظت فجأة وتشككت في خروج زوجها من غرفة نومهما لإجراء مراسلات مع شخصية مجهولة ليلا.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة2

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.