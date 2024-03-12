مسلسل صيد العقارب|هل تنجو غادة عبد الرازق من سم العقرب؟

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حالة من الجدل أثارتها الفنانة غادة عبد الرازق، التي تلعب دور الدكتورة عايدة، ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب"، بعدما انتهت الحلقة الأولى بـ"لدغة العقرب" لها، وهو ضمن الأنواع النادرة، ما جعل الجمهور يتساءل هل ستنجو الفنانة غادة عبد الرازق، وما خطورة سم هذا لدغات العقارب، وما هي المادة البيضاء التي استخدمتها “غادة”، لإنقاذ نفسها في الحال.

كيف ستنجو الفنانة غادة عبد الرازق من سم العقرب؟

يجب على الشخص عند تعرضه للدغ العقرب أن يقوم بالإسعافات الأولية مكان السم حتي لا يتأثر جسده به، وهي في البداية وضع مكعبات ثلج مكان لدغة العقرب، بالإضافة إلى ربطه بالقماش حتي يتم السيطرة على الأعراض الأوليّة، وذلك بحسب موقع الصحة العالمية.

وضع ضمادة فاترة على المنطقة المصابة، وهذا يخفف ذلك شعورك بالألم، إذا كانت اللدغة في الذراع أو الساق، وضع الطرف المصاب في وضع داعم، وتناول رشفات بسيطة من المياه، بعد مرور ساعة على اللدغة إذا تفاقمت الأعراض لا بد من اللجوء إلى الطبيب.

ملخص أحداث الحلقة الأولى لصيد العقارب

أظهرت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، تعرضها للدغة العقرب أثناء فصحه، وذلك بسبب حبها الشديد للعقارب النادرة، وعملها في استخلاص سم العقارب لبيعه واستخلاص علاج منه، وهو الأمر الذي أثار فزعها، بالإضافة إلى أن الحلقة الأولى أظهرت الفنان رياض الخولي الذي طلب من نجله الدفاع عن ابنته من زوجها بعدما ضربها، وهو الأمر الذي أصابه بالغضب الشديد وانهال بالضرب عليه، وهذا كلف العائلة دفع 2 مليون جنيهًا فدية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وأبطال مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.