بعد مسلسل صيد العقارب. قائمة بأخطر أنواع العقارب فى مصر

في أول حلقة من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والتي تعمل دكتورة مهووسة بجمع العقارب من الصحراء، ووضعها في معمل خاص بها، قامت إحدى العقارب بلدغها، لتسقط بعدها على الأرض بعدما فشلت في إسعاف نفسها.

ومن هذا المنطلق، تقدم "الدستور" قائمة بأخطر أنواع العقارب في مصر، وهي (الصفراء والسوداء) ومدى سميتها.

هناك نوعين رئيسييين من العقارب في مصر من حيث اللون، وهما (العقارب الصفراء والعقارب السوداء)، بحسب أستاذة السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمشرف على مركز الاسكندرية للسموم، سابقًا مها غانم، التي أوضحتها في تصريحات سابقة لها، والتي أشارت إلى أن تلك العقارب الصفراء والسوداء تتفاوت من حيث درجات السمية والتأثير على الإنسان، وينقسم كل نوع منهما إلى عدم فصائل متباينة.

العقارب الصفراء

تنقسم العقارب الصفراء إلى 5 أنواع أساسية، تعيش في مناطق مختلفة في مصر، النوع الأول منها يوجد في الإسكندرية بمنطقة برج العرب، ومرسى مطروح وسيناء، وهي عقارب Androctonus australis والتي تشتهر بكونها عقارب صحراوية شديدة التحمل وتنتشر في شمال إفريقيا وأرض الصومال والشرق الأوسط وباكستان والهند، وتعد الأكثر شيوعًا في تجارة الحيوانات الغريبة.

العقرب الجزار

العقرب الجزار هو ثاني أنواع العقارب فهو Scorpio maurus palmatus والذي يطلق عليه اسم "العقرب الجزار"، ويتواجد في مصر في برج العرب وجنوب سيناء أيضًا، وأكثر ما يميز هذا العقرب هو ذيله الطويل الذي يقارب طول جسمه تقريبًا، فضلًا عن ضعف سميته الضعيفة، وهو بذلك لا يسبب خطرًا على حياة الإنسان.

العقرب الأفريقي

العقرب الأفريقي ذو الذيل السمين ومسماه بالإنجليزية Androctonus amoreuxi، موجود في منطقة بلطيم في أقضى شمال مصر، سميته متوسطة.

عقرب فلسطين الأصفر

والنوع الرابع من العقارب الصفراء المتواجدة في مصر هو عقربLeiurus quinquestriatus أو ما يطق عليه اسم عقرب فلسطين الأصفر، والذي يحتوي على خليط من السموم العصبية، ويتواجد في في أسوان بجنوب مصر.

العقارب السوداء

العقارب السوداء، ومنها أخطر أنواع العقارب وأشدها سمية، ومنها لا خطر منه، وهي ثلاثة أنواع في مصر.

النوع الأول هو عقرب Androctonus bicolor أو العقرب الأسود دهني الذيل، ويتواجد في مرسى مطروح، وعقرب Androctonus crassicauda والموجود في شرق سيناء، والمعروف باسم "العقرب العربي ذو الذيل السمين" ويعتبر أكثر الفصائل سمية.

والنوع الثالث من العقارب السوداء هو Orthochirus innesi وتتواجد في وسط سيناء، وهي عقارب صغيرة (3 سم للذكر، و2.8 سم للأنثى) ودرجة سميتها ليست عالية وعادة ما يختفي تأثير لسعتها على جسم الإنسان بعد دقائق أو ساعات.