أحداث صيد العقارب الحلقة 1.. مليون جنيه من رياض الخولي لحل مشكلة صِهره

مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة الأولى من صيد العقارب الذي يعرض على منصة واتش ات من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحداث مشوقة حيث اتصلت ولاء ابنة رياض الخولي بوالدها وقالت له أنا في قسم الشرطة، وعقب ذلك توجه رياض الخولي إلى أحمد ماهر لحل مشكلة ابنته ولاء مع زوجها بعد تعدي شقيقها عليه بالضرب المبرح، لإيجاد حل لتلك الأزمة، ثم ظهر نجله ياسين الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء الذي قال له والده أخيرًا ظهرت وحدثت بينهما مشادة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

ثم حضر على ويجسد دوره محمود عبدالمغني نجل أحمد ماهر لحل المشكلة وقال رياض الخولي أنا هدفع مليون جنيه لحل هذه المشكلة.

تشهد حلقة اليوم من أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الأحداث المثيرة، من جانب غادة عبدالرازق التي تلعب دور سيدة تركت أنوثتها للاتجار في أخطر أنواع السموم التي تواجه العديد من الصراعات.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة الثانية

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة غادة عبدالرازق وكوكبة من الفنانين، على منصة واتش إت في الساعة 7.5 مساء، بينما يتم عرضه على قناة CBC في السابعة والنصف مساءً في ثاني أيام شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

ويعرض مسلسل صيد العقارب الذي يتقوم فيه بدور البطولة غادة عبدالرازق بمشاركة العديد من نجوم الفن المصري، صيد العقارب الذي انتجته الشركة المتحدة ضمن دراما رمضان 2024، يوميًا في رمضان في الساعة 7.5 مساء على منصة واتش إت وقناة سي بي سي الساعة السابعة والنصف مساء.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويكشف مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صراع بين غادة عبدالرازق والعديد من الأشخاص، بعد أن تكرت كل شيء واتجهت للإتجار في أخطر أنواع السموم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

تضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.