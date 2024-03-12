هل تستحق المخاطرة؟.. أماكن صيد العقارب واستخلاص سمومها وبيعها فى مصر

الكثير أصبح مهتما الآن بمعرفة الكثير عن حياة العقارب، بعد عرض أولى حلقات مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، حيث يعد عملا جريئا من نوعه لرصد حياة كائن يخاف منه الكثير، نظرا لخطورته على حياة الإنسان من مجرد لدغة منه، لكن هناك جوانب أخرى لن تصدقها، منها فائدة المادة السامة به، وأسعاره الباهظة، وهوس البعض في اصطياده.

وتعتبر مصر من الدول المهمة لإنتاج سم العقرب في العالم، حيث يوجد في الأسواي المصرية كثير من السموم للبيع، ولكن سعر هذا المنتجات مختلف حسب نوعية العقارب وأسباب أخرى.

صحراء مصر أرض العقارب

وتحظى محافظة الوادي الجديد، والتي على بعد 800 كيلومتر جنوب غرب القاهرة بالعديد من المغامرات المتعلقة بالعقارب لسكان هذه المدينة، وتعتبر سموم العقرب بها من أكثر أنواع السموم قيمة، مما يجعلها حيوانات مفيدة لهم، خاصة وأن الوادي الجديد يغطي حوالي 44٪ من مساحة أرض مصر، ويرونها بذلك أنها ليست آفة ضارة، وكثير من اهالي مصر مهتمون بسم العقرب.

والعقارب تنتج فقط 0.5 مليجرام من السم، وهذا يعني أن هناك بحاجة إلى ما بين 3000 و3500 عقرب لإنتاج 1 جرام من السم، وأهم شيء في السم هو النقاء والجودة.

سموم العقارب

وتتكون سموم العقارب من إنزيمات ومركبات، بعضها يسبب ألمًا لا يطاق عند العض، إذا كان يشفي الجسد ويؤلمه، ويتكون جسمه من رأس وصدر من قطعة واحدة، مع أربعة أزواج من الأرجل تنتهي في مكان صغير جدًا، وذيل مكون من خمس حلقات تنتهي بقطعة قماش، وهذه هي الموجود فيها الإبرة التي تلدغ سم العقرب.

سعر سم العقرب

ويمكن معرفة أن سم العقرب أغلى مادة في العالم التي لها سعر باهظ في أسواق العالم وموجودة بشكل واسع في ليبيا ومصر، ولكن لا يهتمون بها، حيث يخاف الليبيين أيضا من شرها ويحذرون في كثير من الأحيان، رغم أن هذه المادة تباع ب 10 ملايين دولار، مما يجعلها أغلى سائل في العالم.

استخراج سم العقرب

واستخراج لتر واحد من سم العقرب يحتاج إلى 250000 عقرب، وأيضا هذه المادة مكلفة لأنه صعب الحصول عليها، مقارنة بازدياد الطلب عليها، لأن السم يحمل مواد تستخدم في الطب وعلاج الأمراض مثل الروماتيزم والاختناق وحتى سرطان المخ، والبروتين الخاص به فريد من نوعه، يستخدم هذا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء والتصلب المتعدد.

وتؤثر هذه الأمراض المستعصية على عدد قليل من الأشخاص، ولكن يجب علاجها أو على الأقل تخفيف الأعراض.

ودفعت هذه الخصائص الطبية لجعل سم العقرب من أغلى السوائل في العالم، ويتم تصديره إلى الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية.