صيد العقارب الحلقة الثانية.. كيف أنقذ عبدالمغني غادة عبدالرازق؟

انطلقت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب باتصال هاتفي من غادة عبدالرازق إلى زوجها ياسين (محمد علاء)، طلبت منه نجدتها عقب تعرضها إلى لدغة من عقرب أثناء إمساكها به، إلا أن ابن عمها محمود عبدالمغني دخل عليها المعمل ووجدها مصابة بإغماء فاتصل طالبًا إسعاف لها لمحاولة إنقاذها.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث الحلقة الثانية مسلسل صيد العقارب

جلس محمود عبدالمغني في المستشفى يقرأ لها القرأن داعيا من الله أن يشفيها وعندما استفاقت قال لها حمدلل على سلامتك.

ردت غادة عبدالرازق على محمود عبدالمغني وقالت له أنت خوفت عليا، فرد عليها على (محمود عبدالمغني): نعم خوفت، فردت غادة:"أنا ما خوفتش"، وأثناء ذلك حضر زوجها وقال له استلم زوجته صاغ سليم.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صيد العقارب



ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة2

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.