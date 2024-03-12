مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

يبحث الكثيرون من متابعي دارما رمضان عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 من إنتاج الشركة المتحدة وبطولة الفنانة غادة عبدالرازق.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة التي بدأت مشوقة في أولى حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.