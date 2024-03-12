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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024|بعد قليل عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب
صيد العقارب

يستمر عرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، على عددٍ من القنوات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستمر حتى انتهاء شهر رمضان، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة التي تتضمن 30 حلقة، تعرض بشكل يومي في موعد محدد عبر شاشات التلفزيون.

مسلسل صيد العقارب 

وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق شخصية الدكتورة عايدة المحبة للعقارب عامًة والنادرة تحديدًا، والتي تعمل فيها من خلال البيزنس الخاص بها، وتذهب بنفسها إلى اصطياد هذه العقارب من الصحراء بمساعدة رجالها من العرب في الصحراء، وهي متزوجة من الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، ولديه مكان خاص به لتصليح السيارات.

وتصدرت الفنانة غادة عبد الرازق محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب.

مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

يعرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بشكل حصري عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.

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صناع وأبطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

تلعب الفنانة  غادة عبدالرازق بطولة المسلسل بمشاركة كل من:

 

-أحمد ماهر

 

-رياض الخولي

 

-محمود عبدالمغني

 

-منال سلامة

 

-سيمون

 

-مجدي بدر

 

-محمد علي رزق

 

-محمد علاء

 

-عماد صفوت

 

-سامية عاطف

 

-ميار الغيطي

 

- أحمد ماجد

 

-صفاء جلال

 

-أحمد جمال سعيد

 

-عزوز عادل

 

-مي القاضي

 

-سيف الديربي

 

-محمد صلاح

 

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

 

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

 

-إنتاج فينومينا

 

-إخراج أحمد حسن

 

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