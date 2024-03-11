مسلسلات رمضان 2024.. 3 رسائل مخيفة من غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب

تنطلق مساء اليوم الاثنين، الساعة 7.5 مساء الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن دراما رمضان 2024 بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر، على منصة واتش إت "watch it ".

3 رسائل مخيفة من غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب

وكشف برومو العمل بعد أن طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استعدادا للمشاركة في دراما رمضان 2024، عن عدد من الراسائل الهامة التي وجهتها غادة عبدالرازق ضمن أحداث المسلسل.

وتضمنت الرسائل المخلفية لغادة عبدالرازق ما يلي:

أنا سيبت شغلي كله مع العقارب والحكاية دي علمتني لو عينك غفلت فيها ثانية تتخطف، تخيل بقى هتدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية..

الرسالة الثانية "أنا مش هرحم حد.. إحنا في حرب"

الرسالة الثالثة "بس ورحمة الغاليين لو جرى له حاجة ياسين ما هتكفيني عيلة الغول كلها".

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما مسلسلات رمضان 2024 عن سيدة تواجه المخاطر وتعمل في مجال يصعب على أي إمرأة أن تعمل به، ويشهد المسلسل العديد من الأحداث الدرامية المشوقة.

مسلسلات رمضان 2024 ..ابطال مسلسل صيد العقارب

وتضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب غادة عبدالرازق، ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.