غادة عبدالرازق تعلن موعد "صيد العقارب" على WATCH IT

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق على حسابها الشخصي على إنستجرام بوست بموعد عرض مسلسلها صيد العقارب، الذي ينطلق أولى حلقاته مساء اليوم، حيث كشفت أن موعد عرض المسلسل على منصة واتش إت WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

ومسلسل صيد العقارب إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة غادة عبدالرازق وراض الخولي وسيمون العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وشهدت مواقع التواصل حالة من التساؤلات عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، ونخبة كبيرة من الفنانين وكشفت قناة CBC عن موعد عرض المسلسل في تمام الساعة 7:30 مساء وتكون الإعادة في الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

يشهد مسلسل صيد العقارب ظهور بعد غياب للفنان أحمد ماهر الذي يلعب دورا مهمًا في المسلسل ضمن دراما الشركة المتحدة رمضان 2024.