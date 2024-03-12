مسلسلات رمضان 2024|غادة عبدالرازق تُحرم من "الإنجاب" في صيد العقارب الحلقة 2

أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق وجود مشكلة كبيرة لديها في الحمل، ما يجلعها غير قادرة على الخلفة، وهو الأمر الذي يسبب لها حزن من حين لآخر خاصًة أن الجميع من حولها لديهم أطفال، وهذا يسبب لها حزن شديد.

ورأى الفنان محمود عبد المغني، الذي يجسد شخصية “علي” ضمن أحداث “صيد العقارب”، أن عايدة (غادة عبدالرازق) أن حظها كبير وليس بالقليل، بسبب موضوع الحمل والأطفال التي لم ترزق بهم، قائلًا: “موضوع الخلفة قسمة ونصيب، ربنا سبحانه وتعالي ساعات يبتلي البني آدم ويعوضه بأشياء أخرى كثيرة، محدش بياخد كل حاجة”.

وكشفت الأحداث الخاصة بـ مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية، أنها لا تستطيع الإنجاب، إلا أن زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، أعلن للجميع أن السبب يرجع له، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بحب شديد وامتنان له، في محاولة منهم باستمرار بالعلاج حتى يعود أمل الإنجاب لهم من جديد.

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب

يعرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بشكل حصري عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبد الرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

-محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن