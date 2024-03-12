تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 1

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبد الرازق، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عن مواعيد عرض الحلقة الأولى وتفاصيل أحداثها من صيد العقارب وغيرها من الأحداث في سياق السطور التالية.

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بظهور الفنانة غادة عبد الرازق وهي تبحث عن العقارب النادرة لتستخلص منها السم الذي تبيعه، لتجد أندر الأنواع الذي كانت تبحث عنه، ومن ثم ذهبت به إلى المكان الخاص بها، كما أنها تظهر من خلال الأحداث تمردها على والدها الرجل الصعيدي الذي يرفض حديث الفتيات وتدخلهن في المواضيع، وهذا عكس ما تفعله هي، وتنتهي الحلقة الأولى من خلال ظهور الدكتورة عايدة وهي تحاول معالجة نفسها بعدما لدغها العقرب، حتي تفقد وعيها.



موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 2

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بشكل حصري عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.



قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب .. يعرض حصريًا عبر قناة cbc، وcbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it، في مواعيد مختلفة عن بعضها حتي يتمكن المشاهد من رؤية الحلقة إن فاتته في ميعادها الأصلي.



قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، حوّل مقتل شقيقها على يد أحد أفراد عائلة زوجها لتتحوّل الصداقة والأخوة بين العائلتين إلى بحر من الدماء، خاصًة بعدما قررت عايدة اللجوء لأخذ حق شقيقها.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبد الرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

-محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن