مسلسلات رمضان 2024|صيد العقارب يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر watch it

تصدر مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بشخصية الدكتورة عايدة، المنصة الرقمية Watch it، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه عبر المنصة ذاتها، ومن خلال شاشات التلفزيون حصريًا عبر قناة cbc، خاصًة بعدما لدغ العقرب “عايدة” ضمن أحداث الحلقة الأولى التي أذيعت مساء أمس الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتضمنت قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية Warch it، من خلال مسلسلات الـ 10، حيث احتل مسلسل صيد العقارب في المركز الثامن ضمن مسلسلات الأكثر شهرة على المنصة الرقمية وهو من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنانة سيمون، والفنان رياض الخولي، وعدد كبير من النجوم، بعدما احتل مسلسل الكبير أوي 8 المركز الأول للفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وحاتم صلاح، وعدد كبير من نجوم الفن، وغيرهم.

مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

يعرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بشكل حصري عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وأبطال مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

