مسلسلات رمضان 2024| صيد العقارب الحلقة 2.. أحمد ماهر يٌعارض تعليم الفتيات في

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب ، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تلعب شخصية الدكتورة عايدة، بنجاتها من الموت المحقق نتيجة لدغة العقرب الأسود، التي اصابتها الحلقة الماضية، وبمجرد علم والدها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر (حسن) استشاط غضبًا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب

شعر حسن، الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر خلال أحداث الحلقة ٢ من مسلسل صيد العقارب بغضب شديد بعد نجاة نجلته من الفنانة غادة عبدالرازق (عايدة)، خاصًة أنها تعمل في شغل خاص بالشباب، وهو ما رفضه والدها قائلًا: “اشتغلي حاجة تناسبك، انتي بنت مش ولد، بتحققي نفسك في العقارب والتعابين يا عايدة، سيبك من الشغلانة دي، الشغلانة دي مركباش على البنتة”.

وترفض عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق حديث والدها في محاولة منها لإقناعه أن الفتاة مثل الشباب، لا فارق بينهما فيه، وهو الأمر الذي عاشت طوّال عمرها إقناعه به، إلا أنه رافض لهذا، ما جعلها تتمرد علي العادات والتقاليد.

مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

يعرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بشكل حصري عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وأبطال مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.