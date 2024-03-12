مسلسل صيد العقارب الحلقة 2| رياض الخولي يوضح سر زواجه مرتين

تصاعدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، التي تلعب دور الدكتورة عايدة ضمن أحداث المسلسل، ليتحدث رياض الخولي الذي يلعب شخصية إسماعيل الغول، مع ولاء القاضي، ليخبرها أنه كان يرفض الزواج من هذا الرجل من البداية إلا أنه وافق بسبب إصرارها.

وتحدّث إسماعيل الغول، الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي لـ"مي القاضي" وهي نجلته الصغرى قائلًا: “الأصل في الزواج هو ألا تكون الست أعلى من الراجل، وإن دا حصل تبقي الجوازة عيانة ماشية بالعافية بس هتمشي، وبتمشي عشان الرجالة عارفة الحقيقة وبتتعامل معاها، والأهم”.

تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

وأضاف الفنان رياض الخولي: “بس إحنا مش هيمنا، مش هنندم ونعيش أحلى عيشة، وهرجعك لمكانك في الشغل من جديد، قعدتك في البيت هتزهقك، أومال انا ليه اتجوزت علي أمك”.

ملخص الحلقة الثانية من صيد العقارب

تتصاعدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب لتتماثل الفنانة غادة عبد الرازق للشفاء وتعود من جديد إلى مكانها الذي تستخلص فيه سم العقارب الذي تعمل فيه، وتبيعه من جديد، وهو الأمر الذي يسعدها ووجدت نفسها فيه، بعد رفض والدها العمل معه نظرًا لتطبيقه العادات والتقاليد الخاصة بابناء الصعيد، وهو الأمر الذي رفضته وتمرّدت عليه “عايدةة".

أبطال مسلسل صيد العقارب

يٌجدر الإشارة إلى أنه تضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

