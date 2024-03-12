مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب الحلقة 2: غادة عبدالرازق تفكر في ترك منزل والدها لهذا السبب

في تطور غريب للأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 2، اتصل محمد علاء "ياسين" بمحمود عبدالمغني "علي" الذي طلب منه الحضور، ليخبره بأنه يريد أن يترك منزل العائلة هو زوجته غادة عبدالرازق "عايدة"، فرد عليه محمود عبدالمغني تريد أن تترك بيت العائلة بسبب مشادة بين عادية وأبويا ويقصد الفنان أحمد ماهر.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث صيد العقارب الحلقة 2

وقال محمد علاء ل محمود عبدالمغني " ما تصيعش يا علوة انت عارف أن الحياة بين عايدة وعم حسن مش ظريفة" فرد محمود عبدالمغني هذه ليست طريقتي وأن حريص على المواجهة وحل المشاكل، وجاء رد محمد علاء لكنك تعلم أن المواجهة مش ظريفة وأن الانحساب أفضل وانهى كلامه وما الحل إذا.

كان رد محمود عبدالمغني الحل لدي أختي وأبي "لأنهم ناقر ونقير" وقال أن أختي عايده ووأبي حسن درغام نسخة واحدة وبيحبوا بعض جدا، وأن شيقتي ويقصد غادة عبدالرازق شبه والدي تمام في كل تفاصيله، وانهي محمود كلامه أنت أخي ولا يصح أن نبعد عن بعضنا البعض.

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة2

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.