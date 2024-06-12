ستصل 48 درجة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن البلاد بدأت منذ أمس الثلاثاء، في ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحرارة، وأن اليوم هناك مزيد في الارتفاع في درجات الحرارة.



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، إن الارتفاع في درجات الحرارة يتم بشكل تدريجي، فأمس سجلت درجة الحرارة 37، واليوم متوقع أن تسجل 39 في فترة النهار، وأن ذلك في الظل، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، وهناك امتداد في طبقات الجو العليا، وأن هذه العوامل تجعل الطقس في فترة النهار شديد الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر.

وأشارت إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح، وذلك سيكون في فترات الليل، وسترتفع نسبة الرطوبة في الجو، مؤكدًا أن الموجة الجديدة بدأت من أمس الثلاثاء، وذروتها ستكون يومي الجمعة والسبت.

وتابعت: درجة الحرارة ستسجل على القاهرة بالظل 42 و43 درجة، وذلك يعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت بـ10 درجات، وأن محافظات الصعيد ستسجل درجة حرارة بين 46 و48 في فترة النهار.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

العاصمة الإدارية 39 24

6 أكتوبر 40 24

بنها 38 25

دمنهور 37 23

وادي النطرون 39 24

كفرالشيخ 37 24

المنصورة 38 24

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 24

كاترين 32 17

الطور 37 26