بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - القليوبية، وقتل عمدًا اثنين من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه "عبدالسلام محروس محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الآخرين، حال حضوره للمسكن.