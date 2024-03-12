الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

صيد العقارب الحلقة الثانية ..غادة عبدالرازق: "أنا أذكى من أبويا وهعمل اللّي عايزاه"

مشهد من مسلسل صيد
مشهد من مسلسل صيد العقارب

توالت الأحداث في الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب حيث ظهر الفنان محمد علاء بصحبة زوجته (غادة عبدالرازق) وهو يطعمها عقب تماثلها للشفاء قائلاً:"لو عمي حسن (أحمد ماهر) شافك وإنتي بتنزلي معايا هيتصاب بحالة من الجنون فردت غادة:"مش فارقة، لأن ده أبويا وأنا أعرفه كويس، ولن تعجبه أي من أفعالي، أنا أذكى منه وهعمل اللي عايزاه".

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

وطلب الفنان محمد علاء من زوجته في مسلسل صيد العقارب أن ترتاح من العمل اليوم، لأنه يحتاج إلى الحديث معها، فردت أنا هتوجه إلى العمل وأنهي أعمالي سريعًا، وأعود إليك لتنحدث سويا.

ونظر علاء إلى زوجته باستغراب متسائلاً: “أنا مش مصدق إنك كنتي في المستشفى أمس”، فردت عليه:"قول ما شاء الله".

مسلسلات رمضان 2024| صيد العقارب الحلقة 2.. أحمد ماهر يٌعارض تعليم الفتيات في

مسلسلات رمضان 2024|صيد العقارب يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر watch it

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل صيد العقارب  

ويعرض مسلسل صيد العقارب  على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة2

 
مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.

txt

صيد العقارب الحلقة 2| هل ينجح "ياسين" في إنقاذ غادة عبدالرازق من السم؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب الحلقة 2: هل يدفع رياض الخولي مليوني جنيه ويطلق ابنته؟

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الاولي من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الاولي صيد العقارب الحلقة 2 الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام البنك بدورى نايل

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

"حياة اللاعب أهم".. بيان من رابطة الأندية دعمًا لأحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية في رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"