صيد العقارب الحلقة الثانية ..غادة عبدالرازق: "أنا أذكى من أبويا وهعمل اللّي عايزاه"

توالت الأحداث في الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب حيث ظهر الفنان محمد علاء بصحبة زوجته (غادة عبدالرازق) وهو يطعمها عقب تماثلها للشفاء قائلاً:"لو عمي حسن (أحمد ماهر) شافك وإنتي بتنزلي معايا هيتصاب بحالة من الجنون فردت غادة:"مش فارقة، لأن ده أبويا وأنا أعرفه كويس، ولن تعجبه أي من أفعالي، أنا أذكى منه وهعمل اللي عايزاه".

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

وطلب الفنان محمد علاء من زوجته في مسلسل صيد العقارب أن ترتاح من العمل اليوم، لأنه يحتاج إلى الحديث معها، فردت أنا هتوجه إلى العمل وأنهي أعمالي سريعًا، وأعود إليك لتنحدث سويا.

ونظر علاء إلى زوجته باستغراب متسائلاً: “أنا مش مصدق إنك كنتي في المستشفى أمس”، فردت عليه:"قول ما شاء الله".

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة2



مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.