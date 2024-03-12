مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب الحلقة 2: هل يدفع رياض الخولي مليوني جنيه ويطلق ابنته؟

تشتعل الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 2، عقب إصابة زوج ابنة رياض الخولي على يد نجله بعاهة مستديمة في عينه وفقدان أحداها من شدة الضرب، وتوجه المجني عليه لتحرير محضر بالواقعة.

وعقب تدخل محمود عبدالمغني نجل الفنان أحمد ماهر الذي يلعب دور شقيق ريضا الخولي، الذي توجه للمجني عليه زوج ابنة عمه رياض الخولي، لمحاولة فض الأمر، وطلب الزوج 5 ملايين جنيه إلا أن محمود عبدالمغني أقنعه بمليوني جنيه فقط.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

وقبل مسلسل صيد العقارب الحلقة 2، كان قد توجه محمود عبدالمغني إلى عمه رياض الخولي، وقال له زوج ابنتك طالب مليوني جنيه يا عمي، فرد لن أدفع فتدخل شقيقه أحمد ماهر وقال له هندفع أنت مليون وأنا مليون، لحل هذه القصة تمام، منعا لحبس نجلك، وتم الاتفاق.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

ومن المقرر في صيد العقارب الحلقة 2 أن يقوم محمود عبدالمغني بتسليم المبلغ إلى زوج ابنه عمه لإنهاء إجراءات الطلاق والتنازل عن البلاغات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب عمل فني ضخم من "إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار ضمن دراما 2024 لمشارركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.