صيد العقارب الحلقة 2| هل ينجح "ياسين" في إنقاذ غادة عبدالرازق من السم؟

تتواصل الأحداث المشوقة والمثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

مسلسل “صيد العقارب” الحلقة 2.. يتوجه الفنان محمد علاء “ياسين” مسرعًا لنجدة زوجته غادة عبدالرازق، بعد أن اتصلت به هاتفيًا وأخبرته بتعرضها للدغة عقرب سام جدا، وينقلها إلى أقرب معهد سموم في محاولة لإنقاذها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وتضم قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 العديد من النجوم على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.